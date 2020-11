Americká předvolební kampaň jde do finále. Bidenova i Trumpova pozornost se stáčí k Pensylvánii

Biden během posledního předvolebního dne plánuje navštívit svou rodnou Pensylvánii, kde pořádá hned tři mítinky; kampaň zakončí na mítinku v Pittsburghu. V klíčovém volebním státě si přitom udržuje mírný náskok nad Trumpem. Ukazují to dva uznávané průzkumy vysoké školy Monmouth University a stanice ABC společně s listem The Washington Post (WP).

Podle průzkumu Monmouth University vede Biden mezi voliči v tomto státě na severovýchodě USA o sedm procentních bodů – podle scénáře, v němž by byla vysoká volební účast. Pokud by byla nízká, což by v současné chvíli znamenalo, že by se nezapočítala řada hlasů odeslaných poštou, snižuje se Bidenův náskok na pět procent.