Organizace amerických států uznala prezidentské volby v Bolívii, které vyhrál socialista Arce

„Pokojný přechod k nové vládě pomůže i celému regionu, roztříštěnému vysokou úrovní sociální agitace,“ připomněl sociální protesty v několika zemích Jižní Ameriky kolumbijský politolog Nicolás Garzón. Podle bolivijského analytika Axela Jordana volili Arceho také odpůrci Moralese, a to i kvůli touze po uklidnění v bolivijské společnosti.

Očekávané povolební nepokoje se v Bolívii nekonaly, Mesa už v pondělí uznal porážku a Arcemu blahopřála i prozatímní prezidentka Jeanine Áňezová, výrazná Moralesova kritička. Do ulic vyšlo jen několik tisíc lidí v Santa Cruz. Loni si po volbách, v nichž vyhrál opět Morales, střety Moralesových příznivců a odpůrců vyžádaly přes třicet obětí.

Sedmapadesátiletý Arce, který byl 12 let Moralesovým ministrem hospodářství, zvítězil už v prvním kole s jasnou převahou. Po sečtení 91 procent má 54,4 procenta hlasů, druhý v pořadí bývalý prezident Carlos Mesa dostal jen necelých 30 procent. Hnutí za socialismus (MAS), za nějž Arce kandidoval, získalo také opět většinu v obou komorách parlamentu.

Spíše technokrat než politik

Arce je považován spíše ze technokrata než politika. Pochází ze střední třídy, na rozdíl od Moralese, který se prvním indiánským prezidentem Bolívie stal v roce 2006 díky popularitě, již získal jako odborářský vůdce pěstitelů koky. Arce podle analytiků vyhrál i proto, že jako ministr hospodářství snížil chudobu ze 60 na asi 37 procent a výrazně zvýšil hrubý domácí produkt země.

Otazník stále visí nad tím, kdy se Morales vrátí do země a zda bude stíhán za vzpouru a terorismus. Z těchto činů byl obviněn vládou prezidentky Áňezové kvůli tomu, že po útěku do Mexika a posléze do Argentiny povzbuzoval své příznivce k protestům a blokádám za svržení vlády. Tu Morales označuje za pučistickou, protože k demisi ho loni na podzim během protestů vyzvalo vedení armády.