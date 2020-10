Kypr zastaví program udělování unijních pasů za investice. Tamní politik je sliboval i zločincům

Video skrytou kamerou natočil novinář katarské televize Al-Džazíra, který se vydával za zástupce fiktivního čínského investora odsouzeného na sedm let do vězení za praní špinavých peněz. Novinář oslovil s dotazem na získání pasu několik kyperských politiků, včetně předsedy parlamentu Demetrise Syllurise, který dal najevo, že to nebude problém.

„Můžete mu říct, ale nezmiňujte moje ani žádné jiné jméno, že bude mít plnou podporu na všech úrovních,“ říká na videu šéf parlamentu, jehož po zveřejnění nahrávky vyzvaly dvě kyperské strany k rezignaci.