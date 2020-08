„Jste to vy, kdo stvořil nenávist a rozdělení.“ Demokraté se opřeli do Trumpa kvůli rasovým nepokojům

Trump o víkendu napsal řadu tweetů, v nichž mimo jiné otevřeně vyjádřil podporu svým stoupencům mířícím do Portlandu čelit protestujícím, které v pátek označil za anarchisty, agitátory, výtržníky a plenitele. Zdůraznil přitom nutnost nastolit „zákon a pořádek“.

Místní úřady v Portlandu se mezitím připravují na další eskalaci násilí, které městem zmítá už tři měsíce, od smrti Afroameričana George Floyda, který zemřel při brutálním policejním zákroku. Na sociálních sítích se totiž objevily příspěvky slibující odplatu za víkendové zastřelení člena pravicové skupiny Patriot Prayer při pouličních střetech mezi Trumpovými přívrženci a jejich odpůrci. „Ty z vás, kteří jste ráno na Twitteru říkali, že se chystáte do Portlandu za odplatou, vyzývám, abyste se drželi zpátky,“ prohlásil Wheeler.

Kenosha a Trump

Demokraté se do Trumpa opřeli i kvůli situaci v Kenoshe, kam se prezident chystá v úterý. To podle nich znovu vyhrotí situaci ve městě, která se postupně uklidňuje. Minulý týden tam propukly protesty poté, co policisté sedmkrát střelili do zad Afroameričana Jacoba Blakea.

Demokratický zástupce guvernéra Wisconsinu Mandela Barnes připomněl nedávný republikánský nominační sjezd, který se podle něj celý soustředil na vytváření ještě větší nevraživosti a prohlubování rozporů ohledně dění v Kenoshe: „Nevím jak, vzhledem ke všem předchozím vyjádřením, která prezident učinil, tu chce být prospěšný. My to teď vůbec nepotřebujeme.“