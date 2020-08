Ve Wisconsinu pokračovaly protesty kvůli policejní střelbě do zad černocha

Podle agentury AP se stotisícová Kenosha, ležící na břehu Michiganského jezera, stává dalším ohniskem rasových nepokojů, které v USA vyvolala smrt černocha George Floyda, jenž zemřel při brutálním policejním zatýkání v Minneapolisu.

Obětí policejní střelby v Kenoshe byl devětadvacetiletý černoch Jacob Blake, který utrpěl vážná zranění. Jeho stav je podle listu New York Times stabilizovaný. Policisté se jej snažili zadržet, když nastupoval do auta, a pak na něj začali střílet. Incident z nedělního podvečera někdo natočil na video svého mobilního telefonu. V autě, do kterého chtěl Blake nasednout, seděly podle dostupných informací jeho tři děti.