Lukašenko doplatil na internet a koronavirus, říká Běloruska žijící v Česku

Myslíte, že demonstrace budou pokračovat? Mluvil jste o tom třeba s někým z Běloruska?

Přiznám se, že ne. Už se objevily Lukašenkovy výmysly, že protest je řízen z Česka, Polska nebo Velké Británie pomocí telefonátů, což je úsměvné, protože v neděli večer se do Běloruska nedalo skoro dovolat. Nechci ani nikoho k ničemu vyzývat, což by z mé pozice ze zahraničí ani nebylo fér. Držím jim samozřejmě palce, ale nesnažím se to ovlivnit víc než tak, že poskytnu informace co nejvíce lidem.

Jak vy hodnotíte výsledek voleb?

Lukašenko prohrál volby, on to ví a právě proto přišla taková hysterická reakce. Správně předpovídal, že ho lidé mají plné zuby a že vyjdou do ulic. Byl na to velice dobře připraven, nasadil veškerou techniku a lidi. Nepovedlo se mu ale lidi zastrašit, nebo v to alespoň doufám, byly tam potyčky, ale zatím nic nad rámec toho, co je obvyklé. V poměru k množství lidí, kteří se účastnili protestů, je to ještě málo, očekával jsem i větší brutalitu.

Jaký bude další vývoj?

Myslím, že teď Lukašenko bude hledat nějaký kompromis, snažit se to zamést pod koberec. Jeden z jeho výmyslů je teď ten, že protesty jsou kvůli tomu, že Bělorusům odpojili internet, ale že ho neodpojil on, ale nějaký provozovatel internetu ze západu, že schválně odpojil Bělorusko od sítě, aby to vyprovokovali. Je to všechno postavené na hlavu. Jeho smůla je ale v tom, že dokud nebyl internet a sociální sítě, tak lidé byli odkázáni na oficiální zdroje jako rozhlas a televize a věřili mu. Dnes ale státním sdělovacím prostředkům nikdo nevěří.

Co teď může vláda dělat?

Nevím, jak bude obhajovat svoje vítězství, když těch osmdesáti procent je úplně vycucaných z prstu. Není to ničím potvrzené. Se společností nijak nepohne, nemůže vyhnat z města milion lidí, kteří jsou proti němu. Jediné, co mu zbývá, tak začít dialog s protikandidátkou Cichanouskou a příkladem by mohli jít západní politici, kdyby na rozdíl od Ruska a Číny uznali opravdové výsledky voleb.

Myslíte tedy, že hlavní změnou ve společnosti byl nástup internetu?

Nejenom, velkou ránu Lukašenkovi zasadil koronavirus, respektive jeho popírání. Lidé začali umírat a on pořád nevyhlašoval karanténu. Byl to souhrn faktorů. I to, že vyhlásil volby v létě, byla jeho velká chyba. To nikdy předtím nebylo. Z obav z protestů se je snažil vždy vyhlásit ve studeném období. Na podzim. Na jaře. Nikdy v létě. Teď je ale nemohl posunout kvůli ústavě a doufal, že se lidé budou bát koronaviru a že se nebudou shromažďovat, ale přepočítal se.