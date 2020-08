Aplikaci TikTok, které ve Spojených státech hrozí zákaz, by mohl převzít Microsoft. Trump by neměl námitky

Čínská společnost ByteDance začala předběžně jednat s technologickou firmou, která by zajistila, aby její aplikace TikTok mohla dál fungovat ve Spojených státech. S odvoláním na interní dopis zaměstnancům to uvedla agentura Reuters. ByteDance neupřesnila, o jakou firmu jde, zájem o tuto aplikaci pro sdílení krátkých videí ale vyjádřila americká společnost Microsoft. Prezident Donald Trump nyní potvrdil, že případná dohoda musí být sjednána do 15. září, jinak aplikaci TikTok v USA zakáže.