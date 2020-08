Trump chce zakázat čínskou sociální síť, stejně jako to udělala Indie

„Zvažujeme, co s TikTokem, možná ho zakážeme,“ nechal se slyšet americký prezident Donald Trump.

To by byla pro TikTok v poslední době už druhá těžká rána. Nejvíc uživatelů má síť právě v USA a v Indii, kde aplikaci zakázali nedávno. Vlastníkem je čínská firma ByteDance, která odmítá, že by informace poskytovala čínským úřadům. A ohradila se i vláda.

„Čínská vláda vždy vyžaduje, aby čínské firmy dodržovaly v zahraničí všechny zákony a nařízení,“ uvedl mluvčí čínského ministra zahraničí Wang Wen-pin.