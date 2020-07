Trump podepsal protičínské sankce. USA přestanou Hongkongu připisovat zvláštní status

Druhý zákon podle ní ovlivní život Hongkonžanů naopak po stránce ekonomické. „Čínští i hongkongští představitelé mají ve zvyku si v USA kupovat domy nebo jiné majetky, to teď už nebude možné. Čína také ztratí přístup k některým citlivým technologiím, které se mohly ze Spojených států do Hongkongu dovážet, ale do Číny ne,“ vysvětluje zpravodajka.

Trump v úterním vystoupení před novináři znovu svalil na Peking vinu za současný stav pandemie covidu-19 a prohlásil, že Čína dlouho zatajovala informace o možnosti přenosu viru mezi lidmi.

„Čína je podle nás plně zodpovědná za zakrývání viru a jeho vypuštění do světa. Mohli to zastavit, měli to zastavit. Bylo by velice jednoduché to udělat u zdroje, když se to dělo,“ řekl Trump. Prvním ohniskem pandemie bylo Čínské město Wu-chan, odkud se podle vědců pravděpodobně virus šířil dál.

USA jsou nejhůře nakaženou zemí na světě

Řada pozorovatelů tvrdí, že se Trump tvrdým postojem k Číně snaží odvést pozornost od případných vlastních pochybení v reakci na koronavirus. USA jsou podle absolutních čísel nejhůře zasaženou zemí na světě, v poslední době navíc po týdnech poklesu opět zažívají rekordní nárůsty denního počtu nově nakažených.

S přijetím nového bezpečnostního zákona pro Hongkong vyjádřila nesouhlas řada nejen západních zemí. Podle kritiků je porušením zásady „jedna země, dva systémy“, k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když přebírala správu nad provincií od Británie v roce 1997.

Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, které jsou v pevninské Číně, kam se kromě Hongkongu nepočítá rovněž Macao, nevídané. Právě na základě této zásady připisovaly USA Hongkongu zvláštní status, který městu umožnil stát se jedním z hlavních finančních světových center.

„Přišli jsme o velmi vážného konkurenta,“ řekl Trump s tím, že kroky Pekingu jsou začátkem konce ekonomické síly Hongkongu. Čína tvrdí, že je zákon ve městě nutný pro obnovení pořádku, který narušily masivní demonstrace za demokratické reformy, jež vypukly loni a pokračují s krátkými pauzami dodnes.