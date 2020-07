Třaskavá kniha Trumpovy neteře může vyjít. Soud zrušil zákaz její distribuce

Na základě rozhodnutí odvolacího soudu bude moci nakladatelství Simon & Schuster tisknout a distribuovat knihu Mary Trumpové, která nese název „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě). Na pultech knihkupců by se měla 240stránková kniha podle původního plánu objevit 28. července.

Proti vydání knihy se postavil prezidentův bratr Robert Trump, podle kterého Mary Trumpová porušila smlouvu, kterou podepsala při dědickém řízení o pozůstalosti po svém dědečkovi a otci nynějšího prezidenta Fredu Trumpovi. V ní se podle něj zavázala k mlčenlivosti.

Soud v New Yorku v úterý stížnosti Roberta Trumpa vyhověl a distribuci knihy zakázal přinejmenším do 10. července. Odvolací soud ale ve středu uvedl, že vydavatelství není smluvní stranou dohody o mlčenlivosti, kterou uzavřela Mary Trumpová, a proto dočasný zákaz zrušil.

Odložil nicméně rozhodnutí ve vztahu k samotné Trumpové. Podle agentury AP tak na základě středečního rozhodnutí odvolacího soudu nesmí knihu distribuovat Mary Trumpová ani žádný její zástupce. Soudce dal ale zároveň jasně najevo, že nakladatelství za jejího zástupce nepovažuje.

Kniha je v zájmu amerického lidu, tvrdí právník Trumpové

Právník Mary Trumpové Theodore Boutrous na Twitteru potvrdil, že předběžné opatření se jeho klientky nadále týká. Dodal ale, že hodlá podat odvolání.

Nakladatelství rozhodnutí soudu přivítalo. Kniha je podle něj zajímavá a důležitá pro celostátní debatu a její vydání je v zájmu amerického lidu. Firma Simon & Schuster už dříve uvedla, že existuje zhruba 75 tisíc kopií díla, přičemž některé výtisky poslalo nakladatelství již do knihkupectví a prodejcům knih na internetu, a nemá je tak pod kontrolou.

Pětapadesátiletá Mary Trumpová je dcerou již zesnulého Freda Trumpa, staršího bratra amerického prezidenta Donalda Trumpa.