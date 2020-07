Americký soud dočasně zablokoval vydání kritické knihy Trumpovy neteře

„Robert Trump je velice spokojený se soudním příkazem newyorského nejvyššího soudu směřujícím proti Mary Trumpové a nakladatelství Simon & Schuster,“ uvedl ve vyjádření právník prezidentova bratra Charles Harder.

Dodal, že bude v kauze pokračovat, dokud nedosáhne trvalého zákazu vydání díla. „Okamžitě se odvoláme,“ řekl právní zástupce Trumpové Ted Boutrous, podle nějž rozhodnutí soudu nepochybně porušuje práva plynoucí z prvního dodatku ústavy, který garantuje svobodu slova a vyjadřování.

„Tato kniha, která pojednává o důležitých veřejných záležitostech o nynějším prezidentovi v roce, kdy se konají volby, by neměla být blokována ani jediný den,“ dodal právník. Šéf nakladatelského domu Simon & Schuster ve vyjádření uvedl, že rozhodnutí knihu nevydat by jeho společnosti způsobilo značné ekonomické ztráty.

Nakladatelství nemá nad některými výtisky kontrolu

Sdělil také, že už existuje zhruba 75 tisíc kopií díla, přičemž nakladatelství už některé výtisky rozeslalo do knihkupectví a prodejcům knih na internetu a nemá je už pod kontrolou. Mary Trumpová je dcerou prezidentova již zesnulého staršího bratra Freda Trumpa juniora.

Sporná kniha nese název „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě).

Podle internetového popisku dílo odhaluje „traumata, ničivé vztahy a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání“ v Trumpově rodině. Vyjít měla původně 28. července a už teď je čtvrtou nejprodávanější knihou v americkém internetovém obchodě Amazon.