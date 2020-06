Paměti z Bílého domu. Trump si myslel, že Finsko patří Rusku, píše Bolton ve své knize

Po odkladu a neúspěšné snaze americké vlády zablokovat její vydání jde v úterý do prodeje kniha bývalého poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Boltona o 17 měsících jeho působení v týmu prezidenta Donalda Trumpa. Paměti nazvané The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Paměti z Bílého domu) předkládají obrázek administrativy plné nedůvěry a interních půtek v čele s americkým lídrem.