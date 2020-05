Vláda amerického prezidenta Trumpa zvažovala jadernou zkoušku, píše The Washington Post

O možnosti amerického jaderného výbuchu se podle washingtonského listu jednalo 15. března na setkání zástupců amerických bezpečnostních služeb. Nejmenovaný člen administrativy řekl, že „rychlý test“ by mohl být pro Washington užitečný při vyjednávání s Moskvou a Pekingem ohledně třístranné dohody o regulaci arzenálů největších jaderných mocností.

Zkouška by prý byla startovním výstřelem

USA naposledy provedly jaderný výbuch v roce 1992. V současné době by podle zastánců nešíření jaderných zbraní mohl mít test destabilizační důsledek. „Pro ostatní jaderně vyzbrojené země by to byla výzva udělat totéž,“ sdělil šéf Asociace pro kontrolu zbraní (ACA) Daryl Kimball.

Zkouška by podle Kimballa byla startovním výstřelem pro bezprecedentní závod v jaderném zbrojení. „Narušilo by to vyjednávání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který se zřejmě už necítí být vázán moratoriem na jaderné testy,“ doplnil.

Jak upozornila agentura Reuters, od roku 1945 provedlo nejméně osm států dohromady dva tisíce jaderných zkoušek, více než tisícovka připadá na USA. Na jaderné pokusy pak bylo vyhlášeno moratorium a v roce 1996 byla přijata smlouva o úplném zákazu těchto testů. Severní Korea se k ní nepřipojila.