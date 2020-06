Poláci hlasují v odložených prezidentských volbách. V prvním kole Duda zřejmě mandát neobhájí

Varšavský primátor vstoupil do volebního boje až v polovině května . Tehdy nahradil původní kandidátku opoziční PO Malgorzatu Kidawovou-Blońskou, která se v atmosféře předvolebních sporů kolem koronavirové pandemie propadla v preferencích a odstoupila. Trzaskowski měl na dodání nejméně 100 tisíc podpisů potřebných ke kandidatuře na prezidenta šest dní. Přinesl jich víc než 1,6 milionu.

Poslední průzkumy Dudovi přisuzují v prvním kole 40 až 45 procent hlasů, Trzaskowskému 20 až 27 procent. Ještě na přelomu dubna a května, tedy těsně před původně plánovaným termínem voleb, kterým byl 10. květen, to přitom vypadalo, že Duda prezidentský post hned v prvním kole obhájí. Jeho preference se stabilně pohybovaly nad padesáti procenty, na svém vrcholu dokonce i kolem šedesáti.

Duda brojí proti LGBT a bojuje za tradiční rodinu

Duda, do svého zvolení prezidentem člen vládní strany PiS, je znám svými konzervativními názory a snaží se oslovit voliče téhož smýšlení. „Duda nejčastěji mluví o kontinuaci takzvané dobré změny. Dobrá změna, to je takové heslo, které používá vládnoucí PiS pro svoje reformy. Duda tedy tvrdí, že bude dál podporovat všechny sociální programy a zároveň mluví o ochraně tradiční polské rodiny,“ přibližuje zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.

Duda nedávno vyslovil názor, že hnutí za práva leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT) představuje možná větší nebezpečí než komunistická ideologie. „LGBT nejsou lidé, ale ideologie,“ uvedl doslova. Proti jeho výrokům se ohradili nejen ochránci lidských práv, polští sexuologové a psychiatři, ale i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která to označila za útok na menšiny pro politický zisk.

Krátce před volbami oznámil Duda úmysl ve školách zakázat výuku o ideologii prosazující posílení práv sexuálních menšin. Také řekl, že manželství může být jedině svazkem muže a ženy. Přál by si, aby v Polsku platil „zákaz propagace ideologie LGBT ve veřejných institucích“. V předvolební kampani Duda také mimo jiné slíbil, že vláda zvýší podporu pro nezaměstnané.

Za snahu Dudu zviditelnit coby uznávaného státníka považují polští komentátoři jeho středeční návštěvu v Bílém domě. Americký prezident Donald Trump slíbil, že by do Polska mohl poslat část z vojáků, které se chystá stáhnout z Německa, a Dudu označil za svého přítele. Šlo o prvního prezidenta, kterého Trump přijal po propuknutí koronavirové krize, a někteří komentátoři schůzku kvůli jejímu termínu považují za vměšování do voleb v Polsku.