Před čtyřmi lety se Britové rozhodli odejít. Nad budoucností vztahů s EU stále visí otazníky

Obě strany se v červnu shodly, že tempo jednání musí zrychlit, a navrhly až do konce července jednat každý týden. Politici rovněž potvrdili, že přechodné období platné do konce roku se prodlužovat nebude.

Obě strany přitom vědí, že pokud nedospějí k dohodě, kterou by do konce roku mohly ratifikovat parlamenty, dále to zhorší situaci ekonomik potýkajících se s krizí způsobenou koronavirovými omezeními. Horší dopad analytici očekávají pro Británii, která do EU vyváží téměř polovinu svého celkového exportu.

Situaci Johnsonovi navíc neulehčuje ani fakt, že nyní padl rekord v podpoře skotské samostatnosti. Podle aktuálního průzkumu by pro nezávislost na Londýnu hlasovalo 54 procent Skotů.