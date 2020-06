Macron přijel do Londýna, připomene si de Gaullův projev

Macron už dopoledne dorazil do pařížské Invalidovny a poté do památníku Mont Valérien nedaleko Paříže, který sloužil za druhé světové války německým okupantům jako popraviště. Poté vyrazil prezident do Londýna.

Od okamžiku, kdy generál Charles de Gaulle z londýnského exilu pronesl na vlnách BBC výzvu „Všem Francouzům“, uplynulo přesně 80 let. Krajany vyzval, aby bojovali po boku spojenců za osvobození Francie od nacistické okupace. Třetí říše zaútočila na Francii 10. května 1940, 22. června podepsala Francie kapitulaci.

Následník britského trůnu, princ Charles, a jeho manželka Camilla přivítali francouzského prezidenta ve svém sídle v Clarence House. Při setkání Macron udělí Londýnu Řád čestné legie, kterým chce ocenit roli města v druhé světové válce. Británie na oplátku udělí vyznamenání čtyřem francouzským odbojářům, kteří se ale akce neúčastní.