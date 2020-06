Trump chce, aby se do G7 vrátilo Rusko. Další členové skupiny jsou proti

Členy G7 jsou USA, Itálie, Japonsko, Kanada, Francie, Velká Británie a Německo. Pro Evropskou unii, stálého partnera G7, je návrat Ruska do elitního klubu ekonomicky nejrozvinutějších demokracií světa v tuto chvíli nemožný.

„Formát G7 je životně důležitým mnohostranným rámcem pro země, které se řídí společnými hodnotami, zájmy a závazky,“ podotkl Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Nesouhlas s návrhem prezidenta Trumpa vzít zpět Rusko na chystaném summitu G7 v USA daly najevo Velká Británie, Německo i Kanada. Připomínají, že Rusko bylo z organizace vyřazeno poté, co v roce 2014 napadlo ukrajinský Krym.

„Jeho přetrvávající neúcta a vzdor vůči mezinárodním pravidlům a normám je důvodem, proč zůstává a nadále zůstane mimo G7,“ řekl na adresu Ruska například kanadský premiér Justin Trudeau.

Podle Trumpa by ale Moskva ve skupině být zastoupena měla. „Není otázkou, co (Vladimir Putin) udělal. Je to otázkou zdravého rozumu. Takže máme G7 a on tam není. Polovina schůzky je věnována Rusku, a pokud by tam byl, bylo by mnohem snazší najít řešení,“ uvedl pro stanici Fox News.