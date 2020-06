EU řeší, z čeho splatí obří dluh. Možností je i zavedení daně z plastů

V zásadě existují dva způsoby. První spočívá v navýšení členských příspěvků do společné unijní pokladny, jenže tohle Evropská komise nechce. Místo toho chce jít druhou cestou. Zavést nové speciální celounijní daně.

Podle evropského komisaře pro rozpočet by se dluh splácel třeba zavedením daně z nerecyklovaných plastů, nebo z prodeje emisních povolenek, či také ze zdanění velkých internetových firem.

„Když si to všechno sečtete dohromady, docela jednoduše můžete pokrýt tuto půjčku během třiceti let,“ uvedl eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn.

Komisař dodal, že to ale nebudou přímé daně, které by zatížily obyvatele. Jenže ani tak to nebude mít jednoduché. „Jsem docela skeptická, protože u daňových témat je třeba jednomyslnost členských států,“ reagovala česká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Evropu rozděluje i samotný záchranný fond. Pro současný návrh je třeba Slovensko, proti ale zase Česko. Plánovaný summit v Bruselu koncem června bude opět prostřednictvím videokonference. Ani tentokrát se tak zástupci členských států nepotkají v Bruselu osobně.