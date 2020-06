„Prezident práva a pořádku“. Trump nařídil mobilizovat všechny síly

Protesty a nepokoje z minulých dnů připodobnil Trump k terorismu. „Organizátorům terorismu“ připomněl, že jim hrozí „dlouholeté tresty vězení“. Spojené státy podle něj potřebují bezpečnost a nikoliv anarchii, spravedlnost a nikoliv chaos. „To je naše mise a my zvítězíme,“ dodal.

Několik minut před Trumpovým projevem začali policisté a členové národní gardy agresivně zatlačovat stovky demonstrantů, kteří se shromáždili na náměstí Lafayette Square naproti Bílému domu, uvedla agentura AP. Poté, co byli účastníci protestu z náměstí vytlačeni, se po něm Trump prošel k nedalekému episkopálnímu kostelu sv. Jana. S biblí v ruce se pak před ním nechal fotografovat.

Opozice prezidenta kritizuje

Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo tento krok odsoudil. Prezident podle něj „použil vojenskou sílu k potlačení pokojného protestu, jen aby se mohl před kostelem vyfotografovat“. „Pro prezidenta je to vše jenom televizní reality show,“ napsal Cuomo na twitteru. „Ostuda!“

Na dramatický vývoj událostí reagoval i předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. Trump „používá americkou armádu proti Američanům“, napsal Biden s tím, že v případě svého zvolení představí do sto dní plán na řešení „institucionálního rasismu“ v USA.

Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker řekl televizi CNN, že Trumpův plán vyslat armádu do jednotlivých států USA nemá oporu v zákonech. Podle michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové by Trump by k něčemu takovému potřeboval souhlas guvernérů. Trump by podle CNN mohl využít zákon o vzpouře z roku 1807, který rozmístění armády na americké půdě sice umožňuje, přesné okolnosti nasazení jsou ale předmětem právních sporů.