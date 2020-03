Řady rakví a žádné důstojné loučení. Italské Bergamo nestíhá pohřbívat mrtvé

„Neexistoval způsob, jak zavolat sanitku, protože linka byla pokaždé zaneprázdněna. Zemřel sám ve svém pokoji. Sanitka dorazila o hodinu později. Očividně se nedalo nic udělat. A protože v Bergamu nebyly k dispozici žádné rakve, nechali ho na posteli a zapečetili jeho pokoj, aby jeho příbuzní nemohli vstoupit, dokud se rakev nenajde,“ popsala situaci žena.

V Bergamu působí asi osmdesát pohřebních společností, z nichž každá přijímá desítky hovorů za hodinu. Přípravám brání také nedostatek rakví, po kterých je přílišná poptávka. Někteří pracovníci v pohřebních službách se navíc sami nakazili koronavirem.

Ztráta celé jedné generace

Počet obětí v Bergamu je nejasný, největší pohřební služba v oblasti CFB ale eviduje od začátku měsíce na 600 pohřbů a kremací. „Normálně by to bylo asi 120, nikdy jsme nic podobného nezažili, v období o něco delším než dva týdny vymřela generace,“ cituje Guardian prezidenta CFB Antonia Ricciardiho.

Nemocnice přijaly přísnější pravidla týkající se zacházení s mrtvými, kteří musí být okamžitě umístěni do rakve, aniž by byli převlečeni, a to kvůli obavám z nákazy dalších pracovníků. „Rodiny nemohou vidět své blízké ani jim dopřát řádný pohřeb, což je z hlediska psychiky vážný problém,“ poznamenal Ricciardi.