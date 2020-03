Koronavirus už zabil přes tři tisíce lidí. Soul žaluje sektu, čínský prezident ruší cestu do Japonska

Jihokorejské úřady kvůli šíření nákazy podaly na vedení náboženského hnutí trestní oznámení. Viní je ze zabití a porušení zákona o infekčních chorobách. Lídři Sinčchondži podle Soulu nedali úřadům pátrajícím po možných nakažených jména všech svých členů.

S nemocí nadále bojuje také Japonsko, které eviduje stovky nakažených. Tokio se dohodlo s Pekingem, že kvůli infekci prozatím odloží návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v zemi, jež byla plánovaná na začátek dubna.

Aerolinky ruší spoje se severní Itálií

Druhé úmrtí pacienta s koronavirem oznámily USA. Státy New York a Washington zároveň hlásí nové pacienty – v prvním případě jde o třicetiletou ženu, která se nakazila při nedávné cestě do Íránu a její stav není vážný. Ve Washingtonu mají nakažení vazby na zařízení dlouhodobé péče ve městě Kirkland, kde testy už v minulosti potvrdily dva infikované.

Celkem Spojené státy evidují přes sedmdesát případů koronaviru. Americký prezident Donald Trump avizoval, že cestující, kteří do USA míří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i po příletu na americkou půdu. O jaké země půjde, ale neupřesnil.

Letecká společnost Delta Air Lines v neděli oznámila, že až do května ruší své lety do Milána na severu Itálie, kde přibývá nakažených. Do Říma bude společnost i nadále létat. O dočasném zrušení letů do Milána v sobotu informovaly i aerolinky American Airlines.