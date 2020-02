Slovensko se postavilo komunismu i mečiarismu a zvládne to i nyní, říká Kňažko o sobotních volbách

„Dvanáct let vlády jedné strany je moc. Obzvlášť, když jde o stranu, která má autokratické tendence a způsoby,“ prohlásil Kňažko na adresu Smeru. Změna je ostatně podle něj jednou z hlavních hodnot demokracie.

Smer kritizoval mimo jiné kvůli tomu, že není tím, za co se vydává. „To není sociální demokracie, je to obchodní společnost, která se zařadila do socialistického bloku a obohacuje se na úkor náš všech. Jmenuje se to unesený stát,“ řekl s odkazem na „neskutečná propojení mezi prokuraturou, policií, mafií a členy vlády a strany“.