OĽaNO už dohání Ficův Smer, ukázal průzkum, který většina Slováků nesmí vidět

Preference hnutí OĽaNO, které se silně vymezuje vůči Smeru-SD, v nejnovější sondáži dosáhly 16,4 procenta. Smer-SD by získal 17,2 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Do sněmovny by se dostalo celkově osm stran, hnutí a koalic.

Na třetím místě skončila krajně pravicová strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s podporou 10,4 procenta. Za ní se umístila koalice neparlamentních stran Progresívne Slovensko (PS)/Spolu (9,1 procenta), která loni vyhrála na Slovensku volby do Evropského parlamentu.

Sondáž, kterou uskutečnily agentury AKO a Focus mezi dvěma tisíci respondenty v období od 13. do 18. února, potvrdila, že stávající tříčlenná koalice by většinu ve sněmovně nezískala. Zbylé dvě vládní strany Most-Híd a Slovenská národná strana (SNS) skončily v průzkumu pod hranicí pěti procent a do parlamentu by tak nepronikly.

Do sněmovny by se naopak dostaly nová strana Za ľudí exprezidenta Andreje Kisky (8,2 procenta), opoziční strany Sme rodina (7,9 procenta) a Sloboda a solidarita (6,1 procenta), jakož i neparlamentní Kresťanskodemokratické hnutie (5,2 procenta).