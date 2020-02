Všichni chtějí změnu, každý si ji ale představuje jinak, říkají experti o slovenských volbách

Podle Šabaty bude příštím slovenským premiérem Igor Matovič. „Volby rozhodne jeho politický talent a sociální sítě,“ říká o něm. „Chová se nevyzpytatelně, v Česku takový politický úkaz nemáme,“ popisuje dál lídra hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), kterému v posledních průzkumech rostly preference. K vítězství mu kromě jeho předvolební kampaně podle Šabaty pomáhají i ostatní opoziční strany, které jsou mdlé.

Že budoucí šéf vlády bude pocházet z řad současné opozice, se se Šabatou shodují i experti ze Slovenska. „Smer bude vítězem voleb, ale předpokládám, že si uvědomuje svoji pozici a i to, co má za sebou. V dalším období bude jednoznačně opoziční stranou,“ říká publicista Milan Žitný.

„Fico má opravdu nakročeno do opozice,“ potvrzuje Baboš.„Vypadá to, že strany, které ho chtějí vyměnit, na to číselně budou mít,“ dodává politolog. Vedle OĽaNO tvoří základ protificovské opozice hnutí Progresívné Slovensko/Spolu, ze kterého se etablovala i současná prezidentka Zuzana Čaputová, hnutí Za ľudí jejího předchůdce Andreje Kisky, případně i Sloboda a Solidarita a formace Sme rodina.

Soud ohledně vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky těmto uskupením ale do voleb podle Baboše už žádné nové hlasy nepřinese. „Vliv, který proces může mít, se už projevil a už ho můžeme pozorovat. Víc se do voleb nestihne,“ uvádí. Navíc připomíná, že nejbližší soudní jednání je stanoveno až na datum po volbách. „Něco jiného by ale bylo, kdyby se z takzvané Kočnerovy knihovny objevilo velmi kontroverzní video, povězme přímo s Robertem Ficem,“ dodává Baboš.