Čaputová vetovala zákon o padesátidenním moratoriu na předvolební průzkumy

Poslanci chtěli chránit voliče před dezinformacemi

Novelu v Národním shromáždění podpořily dvě ze tří stran vládní koalice vedené Smerem a také krajně pravicová partaj Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Úpravu zákona strany zdůvodnily tím, že prostřednictvím průzkumů se politické strany snaží ovlivňovat voliče. Někteří koaliční poslanci rovněž tvrdili, že je třeba chránit voliče před dezinformacemi a účelovými informacemi.

„Skutečnou motivaci znají jen oni sami. Můžu vycházet jen z toho, co bylo deklarováno. Jedním z důvodů, které jsem slyšela, bylo to, že by se voliči měli víc soustředit na program. S tím se mohu jen ztotožnit. Ale myslím si, že zákaz informovat voliče o výsledcích průzkumů se nevylučuje s tím, že by strany mohly víc věcně debatovat o programových prioritách a rozdílech,“ míní slovenská prezidentka.

Připomněla také, že v západní Evropě je tendence délku moratoria na předvolební průzkumy spíš zkracovat. „Mějme důvěru ve voliče, který se sám rozhodne, zda bude průzkumům důvěřovat, či nikoliv,“ dodala.

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je podle anket nejsilnější vládní strana Smer Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. Ze sondáží také vyplývá, že kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách zaručuje vstup do sněmovny, se pohybuje hned několik politických stran. Stávající tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů potřebnou většinu ve sněmovně nezískala.