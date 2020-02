Fotbal nebude. V Itálii umlká kvůli boji s koronavirem veřejný život, několik měst nechala vláda uzavřít

Místní úřady během soboty nařídily omezení veřejného života v jedenácti městech hlavně v provincii Lodi, kde lidé nakažení koronavirem žili, případně kde se pohybovali a šíření nákazy vážně hrozilo. Italská vláda v sobotu večer vyhlásila ještě přísnější opatření, která znamenají úplnou izolaci měst, která úřady považují za ohniska nákazy.

„Vkročení do těchto měst i jejich opuštění je zakázáno,“ uvedl italský premiér Giuseppe Conte. Dodal, že kdyby někdo zákaz porušil, vystavil by se trestnímu stíhání a že v případě potřeby bude do oblasti povolána armáda.