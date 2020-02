Stávka v polských dolech. Horníci požadují vyšší platy a nesouhlasí s dovozem uhlí z Ruska

„Bylo to pouze varování. Chceme dát vedení společnosti na vědomí, že jednání nelze protahovat donekonečna. Horníci očekávají konkrétní rozhodnutí a kroky,“ prohlásil v rozhlasové stanici RMF FM šéf hornických odborů Solidarita Boguslaw Hutek.

„V pozadí stávky je celá řada jiných věcí,“ poznamenal zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé. Podle něj odboráři především nesouhlasí s dovozem levného černého uhlí z Ruska.

Také se například obávají, aby PGG ještě letos nezavřela důl Pokój, i když vedení firmy ujišťuje, že o práci nikdo nepřijde a že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.

Budoucnost černouhelných dolů v Polsku

„Rovněž se hraje o budoucnost pokračování těžby černého uhlí v Polsku,“ dodal Mathé. „Stát je samozřejmě ve velmi komplikované situaci, protože je tady požadavek z Evropské unie, že by měla být dosažena klimatická neutralita, a to do roku 2050,“ poznamenal zpravodaj.

Polsko má sice v tuto chvíli ještě výjimku, která bude trvat do léta. Pak se má rozhodnout, jak k těžbě země přistoupí.

„Vláda si samozřejmě uvědomuje i to, že v hornictví pracuje celá řada lidí. Je to velmi citlivá věc, nechce dělat radikální řešení a zavírat doly,“ uvedl Mathé. Proti rozšiřování těžby se staví část Poláků, kteří poukazují na její negativní dopady na životní prostředí.