Koronavirus nemáme, chlubí se KLDR. Podle expertů lže, média píší o popravě muže, který opustil izolaci

V Severní Koreji údajně zastřelili obchodníka, který se vrátil z Číny a měl strávit nějaký čas v karanténě kvůli možné nákaze koronavirem. Muž místo toho vyrazil do veřejných lázní. O případu informuje jihokorejský deník Dong-a Ilbo. Totalitní stát uzavřel hranice s Čínou a nadále tvrdí, že nemá potvrzeného jediného pacienta s koronavirem. Mnozí experti to však zpochybňují, píše americký list The New York Post.