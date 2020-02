Britský premiér Johnson vyměnil několik ministrů, nečekaně rezignoval i šéf financí Javid

Končí generální prokurátor Cox, Gove by mohl vést vyjednávání s EU

Johnson z vlády propustil ministra pro Severní Irsko Juliana Smithe, ministryni obchodu a podnikání Andreu Leadsomovou a ministryni životního prostředí Theresu Villiersovou. Geoffrey Cox skončil ve funkci generálního prokurátora, který je hlavním právním poradcem vlády.

O práci přišlo také několik náměstků včetně Esther McVeyové z ministerstva pro bytovou výstavbu, Chrise Skidmora z ministerstva školství či Nusrat Ghaniové a George Freemana z ministerstva dopravy. Ve funkci naopak zůstávají ministr zahraničí Dominic Raab i ministryně vnitra Priti Patelová.

Zůstává také někdejší ministr životního prostředí, Johnsonův kolega z kampaně za odchod před brexitovým referendem a nynější de facto vicepremiér Michael Gove, který by mohl podle řady médií dostat na starost vyjednávání s EU27 ve druhé fázi brexitu. Odchodem z EU 31. ledna totiž zaniklo ministerstvo pro brexit, které vedl Stephen Barclay, jenž by se podle britských médií mohl do vlády vrátit v jiné funkci.

Kdo uvolněné ministry nahradí, by měl premiér Johnson oznámit ještě ve čtvrtek. Zveřejnit by měl také jméno člověka, který bude předsedat klimatické konferenci OSN. Fórum COP26 bude hostit Británie letos v listopadu.