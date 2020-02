Severokorejští diplomaté se z Česka snažili pašovat zbraně pro KLDR

Náhradní díly do sovětských tanků

Severokorejská armáda má zastaralé vybavení převážně ze zemí bývalého východního bloku. Její zbrojní program tak stojí mimo jiné na pokusech o pašování náhradních dílů i nových zařízení ze zemí východní Evropy. Na Českou republiku se severokorejští obchodníci zaměřují nejen proto, že tu mají z dob totalitního režimu stále kontakty, ale také jsou zde dostupné jimi požadované zbrojní díly. Česká armáda se totiž už roky zbavuje starých sovětských, ale i československých zařízení, která v KLDR dosud používají.

O tom, že česká kontrarozvědka překazila rozsáhlou akci, při které chtěl severokorejský diplomat vyvézt zbrojní materiál za stovky milionů korun, jako první informoval Deník N. „Severokorejský diplomat se ve spolupráci se svým kolegou z Německa snažili nakupovat náhradní díly do tanků sovětské výroby ze začátku 40. a 50. let i náhradní díly do letadel, které se přes Sovětský svaz tehdy dostaly do Severní Koreje. Snažili se v Česku nakupovat i drony, bezpilotní malé letouny,“ popisuje redaktor Deníku N Lukáš Prchal.

Diplomat pro severokorejskou diktaturu sháněl konkrétně třeba díly pro sovětské tanky T-55 vyráběné od 40. let minulého století. A sháněl také díly na letouny L-39 Albatros vyráběné od přelomu 60. a 70. let v Československu.

„Měli svého společníka v Africe, také Severokorejce, který vytvořil sítě různých firem, fiktivních firem, přes které se měly ty materiály přeprodávat a kudy se přesně měly dostat do Číny a do Severní Koreje. Bylo to plánované tak, že z Evropy by zásilka dojela do Etiopie, z Etiopie by se to přeprodalo do sousední země a ještě by se to dvakrát přeprodalo a pak by se to znovu naložilo na loď a odjelo to do Asie,“ nastínil Prchal.