Registrujte se, naléhal Petříček na Čechy žijící v Británii. Tisíce lidí mají propadlé pasy

Občané sedmadvaceti zemí EU mohou o trvalý pobyt v Británii požádat až do 30. června 2021. Pokud v zemi žijí déle než pět let, měli by dostat status usedlíka. Pokud žijí v Británii kratší dobu, dostanou předběžný pobytový status, který by měli mít možnost později změnit v trvalý.

„Chtěl bych vzkázat, aby nečekali na poslední možnost, která bude v polovině příštího roku, aby neváhali již nyní oslovit konzuláty, pokud třeba potřebují nové doklady, dokumenty k té registraci,“ upozornil Petříček. „Těch lidí, kteří mají třeba propadlé pasy, je skutečně v tisících,“ zdůraznil.

Informační kampaň v plném proudu

Česká diplomacie se podle Petříčka nyní soustředí především na informování Čechů, kteří chtějí po konci přechodného období, tedy po roce 2020, zůstat v Británii. Na informační kampaň má podle Petříčka devět milionů liber (266 milionů korun) připravených i samotná Británie.

„Jsem rád, že i britské úřady si uvědomují, že je potřeba informace lidem, kteří budou zůstávat po tom přechodném období v Británii, v co možná největší míře dodat,“ řekl ministr.

Generální konzul Ivo Losman míní, že si lidé uvědomili, že si budou muset dát do pořádku své doklady. „Čili čelíme vyššímu počtu požadavků občanů na vyřízení jakýchkoli konzulárních záležitostí,“ nastínil.