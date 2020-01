Schopnost šíření koronaviru roste. První případ se objevil už 1. prosince, úřady problém tajily

Zdravotnická komise ráno informovala o 769 nových potvrzených případech nákazy za posledních 24 hodin. Dalších více než 30 tisíc lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují.

Vláda rovněž potvrdila pět případů nákazy v Hongkongu a dva případy v Macau. Nový koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Singapuru, v Malajsii, v Nepálu, v USA, ve Francii, v Kanadě a v Austrálii.

USA, Japonsko či Francie evakuují své občany

Americký konzulát ve Wu-chanu má v plánu v úterý evakuovat své zaměstnance a některé další americké občany na palubě charterového letounu.

Podobné opatření má v plánu Japonsko a také francouzská vláda. Ta již oznámila, že odveze z Wu-chanu stovky svých občanů. Francouzi, kteří budou chtít oblast opustit, mohou využít přímého letu v polovině týdne, poté budou 14 dní v karanténě, uvedla francouzská ministryně zdravotnictví.

Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla mluvčí českého ministerstva zdravotnictví.

V Pekingu bude jednat generální ředitel WHO

Schopnost šíření tohoto viru, který je infekční i v inkubační době, podle čínské národní zdravotnické komise začíná sílit. V rámci preventivních opatření začal v Číně od neděle až do odvolání platit zákaz prodeje volně žijících zvířat, jež jsou zřejmě původcem koronaviru. Do Pekingu míří na jednání s místními úřady a zdravotními experty generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Lidé se chrání a berou to velmi vážně. Používají roušky, důležitá je pečlivá hygiena rukou a používání dezinfekce s alkoholem,“ uvedla Šámalová s tím, že spolu s vyhýbáním se místům s velkou koncentrací lidí jde o nejspolehlivější způsob, jak předejít nákaze.