Charita po „svátku nákupů“. Při Giving Tuesday lidé podpoří přes dvě stě dobročinných výzev

„Spojujeme reklamu a pomoc dohromady, takže lidé, kteří nám s tím pomáhají, si můžou koupit logo na minibusu a tím si udělat promo a zároveň podpořit stacionář,“ říká Daniela Urbářová z organizace AB Help, která shání peníze na minibus pro handicapované ze Stacionáře Dobromysl.

Organizace Jako doma se zase snaží sehnat podporu pro přesun do nových prostorů. „Jsme komunitní centrum pro ženy bez domova na Florenci a měli jsme pronajatý dům, který jsme věděli, že se bude bourat. Takže hledáme nové prostory. S tím je spojeno hodně výdajů, navíc to bude před Vánoci, takže o to je to náročnější,“ přibližuje autorka výzvy Lenka Vrbová.

O akci je velký zájem

Podle Magdalény Martinkové z Asociace společenské odpovědnosti, která kampaň v Česku zastřešuje, se ke dni dárcovství připojují tisíce lidí. „Loni se podařilo vybrat na dobročinné účely bezmála 32 milionů korun, už teď ale víme, že letos bude částka rekordní, možná i dvojnásobná,“ říká Martinková.

Podle ní bude rekordní i počet zaregistrovaných dobročinných výzev, kterých bylo loni přes dvě stě. „Aktuálně máme na Giving Tuesday už 250 výzev a to ještě několik dní zbývá, takže určitě překonáme loňská čísla,“ uvedla Martinková.

Svoji výzvu k pomoci si na webu, který asociace provozuje, může zaregistrovat každý. „Ať už to jsou třeba neziskovky, které shání dobrovolníky, nebo firmy, které takto dávají vědět o svých dobročinných aktivitách,“ poznamenala. Tímto způsobem se zapojí například Skupina ČEZ a Nadace ČEZ se svojí zaměstnaneckou sbírkou, která bude podle Martinkové letos nejštědřejší.