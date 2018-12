Skutečný dárek nadělují Češi už deset let. Letos mohou koupit vodu, bezpečný porod i motyku

video Události: Skutečný dárek už nadělují Češi deset let

Sucho se tak stává hlavním tématem pomoci. Někde se snaží vodu do krajiny vrátit, jinde je potřeba ji udržet. K tomu patří i školení farmářů. „Aby neničili pole, na kterých jsou závislí, aby je nevypalovali, nevysušovali,“ říká odborník na tropické zemědělství Člověka v tísni Jan Svitálek.

Kuře, ovce nebo bezpečný porod

Dárci nejčastěji objednávají kuřata, kozy nebo školní pomůcky. „Chtěli jsme dát lidem možnost darovat něco konkrétního, aby věděli, kam ty peníze půjdou, a trošku je i pobavit,“ vysvětluje Vyhnálek.

Co je potřeba, to vychází z podmínek zemí, kde Člověk v tísni pomáhá. Letos takových států bylo dvanáct. Organizace ale nabízí dárky i méně hmatatelné. „Postupně přidáváme dárky, které jsou těžší ve smyslu toho, že si člověk musí uvědomit, jak je to potřeba. Třeba bezpečný porod nebo vzdělávání českých učitelů,“ vyjmenovává ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Za deset let, co mají Češi možnost koupit Skutečný dárek, už poslali farmářům víc než šest a půl tisíce koz a ovcí, patnáct tisíc kusů drůbeže, zasadili 823 tisíc stromů a vybavili přes dvě stě škol.