Víc otázek než odpovědí. Zákaz politické reklamy na Twitteru má prý vágní pravidla

Šéf Twitteru Jack Dorsey oznámil zákaz politických reklam na konci října, čímž dále rozvířil probíhající debatu na toto téma v souvislosti s Facebookem. Jeho krok byl vykládán i jako odpověď šéfovi větší ze dvou sociálních sítí Marku Zuckerbergovi, jehož platforma zatím politickou inzerci omezovat nehodlá a svůj přístup zdůvodňuje vírou ve svobodu slova.

„Tady nejde o svobodný projev. Jde o placení za publikum. A placení za zvyšování dosahu politických vyjádření má důležité následky, které možná dnešní infrastruktura není připravena zvládnout. Stojí za to udělat krok zpět, abychom to vyhodnotili,“ napsal Dorsey. Dosah politických sdělení by podle něj měl být zasloužený, nikoli zaplacený.