Hitlerův cylindr i Heydrichův dopis. Židy pobouřila dražba nacistických předmětů

Podle předsedy Židovské obce v Praze Františka Bányaie je ale klíčové, aby předměty nesloužily k propagaci nacismu. „V německé aukci je zajímavé to, že každý dražitel se musí registrovat. Což je velice dobrá zbraň, aby se to nedostávalo do rukou lidí, kteří to mají pro ideologické, a nikoliv pro sběratelské nebo historické účely,“ podotkl Bányai.

Svastiky, říšské orlice, části uniforem běžně nabízejí internetové aukční síně. Dražba v domě Hermann Historica ale budí rozporuplné reakce i proto, že se koná právě v Mnichově.

„Debata v Mnichově je do určité míry symbolická, protože Mnichov je zrodem nacistického hnutí v Německu, tam Hitler začal svoji politickou kariéru,“ upozornil odborník na extremismus Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.