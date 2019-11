Spory domorodých Pygmejů s ochránci goril přerůstají v Kongu v násilí a vraždy

Těžce prostupná džungle na východě Konga však není jen jejich domovem. V sousedství s nimi žijí Pygmejové – původní obyvatelé tohoto pralesa. „Pygmejové ničí park těžbou dřeva, výrobou uhlí, pilami a těžbou nerostů. To je s ochranou neslučitelné. Jejich činnost ničí přirozené prostředí pro gorily,“ stěžuje si ředitel parku De Dieu Bya'Ombe.

Desetiletí válek

Pygmejové se do oblasti vrátili před rokem. Na území si dělají nárok, protože tu žili do 70. let minulého století. Tehdy museli kvůli rozšiřování parku odejít. „Pokud jim stát nedá pozemky, neodejdou. V této oblasti už jednou žili,“ vysvětluje zástupce Pygmejů Pascal Miragi.

Východní Kongo je po desítky let bitevním polem desítek znepřátelených milic mnohdy sponzorovaných ze zahraničí. Vláda si na většině území neumí vynutit kontrolu a bezmocné jsou většinou i hlídky modrých přileb OSN, které tam působí už od zisku nezávislosti v roce 1960. Nový konflikt mezi Pygmeji a správou parku je tak další kapitolou válek, kterými trpí lidé i divočina.