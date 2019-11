Nedokončeného brexitu Johnson lituje, straníkům se omluví. „Ale parlament kapituloval,“ míní

Johnson do čela konzervativců nastoupil se slibem, že zemi z Unie vyvede do konce října stůj co stůj. „Samozřejmě… je to něco, čeho hluboce lituji,“ řekl Johnson na otázku moderátorky, zda by se neměl svým spolustraníkům za nedodržení slibu omluvit.

„Nezapomínejme ale na okolnosti, za jakých se to stalo. Stalo se to proto, že parlament schválil kapitulaci,“ dodal později.

Britští poslanci v září schválili zákon, kterým premiérovi zakázali vyvést Británii z EU bez dohody. Johnson sice vyjednal s Bruselem změnu podmínek v dohodě o brexitu, nedokázal ji však včas protlačit parlamentem, a musel proto Unii požádat o odklad termínu vystoupení do ledna příštího roku. Patovou situaci mají pomoci vyřešit předčasné volby, které se budou v Británii konat 12. prosince.