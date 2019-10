Odplata pro „trapný“ parlament, nebo zbytečnost? Britský tisk komentuje předčasné volby

Vyvolání voleb vítají zejména deníky nakloněné britskému odchodu z Evropské unie. The Daily Telegraph na titulní stránce hlásí, že lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn nakonec podlehl tlaku a přestal blokovat Johnsonův plán. Podle hlavního komentáře listu bude „trapný“ současný parlament konečně čelit „odplatě“.

Bulvární The Sun svým titulkem „New Year's Leave“ naznačuje, že při přesvědčivém Johnsonově vítězství by Británie mohla EU opustit už s koncem roku. I The Daily Telegraph ovšem takový scénář zpochybňuje. „Zdroje v Konzervativní straně přiznaly, že bude nyní v podstatě nemožné, aby Británie odešla z EU před 31. lednem,“ uvádí.