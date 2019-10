„Cítíme, že jsme odstřihnutí.“ Irští obchodníci se kvůli brexitu bojí o živobytí

Obavy už mají i v irské mlékárně Glenisk. Dnes nikdo neřeší, zda mléko v jejich jogurtech pochází od zemědělců z Irské republiky nebo ze Severního Irska. S brexitem se to ale změní. Potíže by mohly nastat i ohledně dodávek obalů z Anglie a některého ovoce z Evropy. „Musíme ještě vypočítat, jaké škody by to našemu odchodu způsobilo. Ale byly by významné,“ říká ředitel mlékárny Vincent Cleary.

Pro Velkou Británii je Evropská unie největším obchodním partnerem. Jejich vzájemný obchod má hodnotu 18 bilionů korun, což je zhruba jedenáctinásobek rozpočtu České republiky.

Brexit bez dohody za patnáct dní by Irsko pocítilo jako první. A poznamenalo by ho to nejvíc ze všech unijních zemí.