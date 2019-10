Nahé děti za bitcoiny. Úřady dopadly stovky pedofilů z celého světa, které lákal zvrhlý dark web

Stránku s nenápadným názvem Welcome To Video (Vítejte u videa) už rok a půl blokují úřady. Předtím tu vládly nejzrůdnější formy zločinu. „Velikost databáze byla asi osm terabytů. Zobrazovala převážně prepubertální děti, batolata a kojence zapojené do sexuálně explicitního chování,“ upozornila washingtonská státní zástupkyně Jessie Liuová.

Web dokonce výslovně zakazoval porno jen s dospělými. Spoléhal na anonymitu klientů i platby, které byly zásadně v digitální měně a otvíraly přístup ke čtvrt milionu videí. Právě on-line transakce ale úřady nakonec přivedly na stopu.

„Šlo o jednu z prvních stránek, která nabízela takto závadný obsah prodejem za kryptoměnu bitcoin,“ poznamenal Národní úřad pro kriminalitu USA.

Kromě Spojených států se zatýkalo ve Velké Británii, Německu, Jižní Koreji, Saúdské Arábii, ale i Česku. „Asi 23 dětí úřady zachránily před aktivním zneužitím klienty této stránky,“ konstatovala Liuová.