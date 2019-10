Volby do Vánoc, pak možná druhé referendum, plánuje Jeremy Corbyn

Pokud vláda Borise Johnsona ztratí v parlamentu důvěru, měl by se podle Corbyna „samozřejmě“ stát prozatímním premiérem on sám. Možnost, že by labouristé podpořili jiného kandidáta, označil Corbyn za „hypotetickou“. Koalici s žádnou jinou stranou nechystá.

Corbynova slova jsou však v rozporu s informací deníku The Times. Podle ní se Corbyn svým blízkým svěřil, že podaří-li se zbavit Borise Johnsona úřadu, podpoří jako kandidáta na post šéfa „vlády národní jednoty“ předsedu Dolní sněmovny Johna Bercowa.

Sám Corbyn o premiérský post prý usilovat nebude, protože nemá dostatečnou podporu. Bercow byl před rokem 2009, kdy převzal funkci předsedy Dolní sněmovny, poslancem konzervativců.