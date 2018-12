Ztráta přístupu k databázím či ruská špionáž. Britská policie a tajné služby varují před riziky brexitu

I v roce 2019 bude pro Velkou Británii největší bezpečnostní hrozbou Putinovo Rusko. Hlavně kvůli březnovému pokusu o zabití bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala s dcerou.

„Neodpověděli jsme na tento do očí bijící nepřátelský čin tím, že bychom napodobili ruskou taktiku. Demaskovali jsme ale pachatele a koordinovali největší kolektivní vyhoštění pracovníků ruských tajných služeb,“ uvedl Alex Younger, šéf britské tajné služby MI6.

MI6 vzkazuje Moskvě, aby nepodceňovala její schopnosti. S tím, že proti svým oponentům může zasáhnout kdykoliv a kdekoliv. Přidal se i nový náčelník britského generálního štábu Mark Carleton-Smith, podle kterého se Rusové snaží zneužít zranitelnosti a slabosti, kdekoliv ji vycítí. Otázka bezpečnosti po brexitu je v Británii důležitým tématem.

„To, co Vladimir Putin opravdu nenávidí, jsou sankce. EU je mocné mnohonárodnostní těleso, které tím může tlačit proti Moskvě a jejím výpadům. Tím, že se Británie odtrhává, se ale stává slabší. Pro Vladimira Putina je jednodušší rozdělovat členské státy mezi sebou,“ domnívá se Luke Harding, reportér listu Guardian.

Diplomatický zpravodaj BBC Mark Urban, s kterým Sergej Skripal ještě před otravou mluvil, přitom upozorňuje, že aféra novičok je to poslední, co Londýn v době brexitu potřebuje. „V kontextu brexitu můžete argumentovat tím, že zlepšení vztahů s Ruskem, kdy bychom podepisovali nové obchodní smlouvy, by bylo výhodnější,“ říká Urban.