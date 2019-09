Saúdská Arábie se otevírá světu. Turistická on-line víza mohou využít i Češi

Po dekády izolovaná země debatuje o kroku už několik let, dosud však rozvoj cestovního ruchu blokovaly konzervativní síly a byrokracie, píše Reuters. Víza do Saúdské Arábie byla dosud do značné míry omezena na poutníky směřující do Mekky, podnikatele a zahraniční pracovníky.

Rijád mluví o „historickém okamžiku“. Mezi státy, jejichž návštěvníci budou moci o víza požádat, má být mimo jiné Japonsko, Spojené státy, Austrálie, ale také většina evropských zemí včetně Česka a Slovenska. Bezvízový styk má království pouze se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Kuvajtem a Ománem.

„Návštěvníci budou překvapeni poklady, které tu máme – pět památek na seznamu UNESCO, živou místní kulturu a úchvatné přírodní krásy,“ prohlásil ministr cestovního ruchu Ahmad Chatíb.