Do současného termínu brexitu se předčasné volby v Británii nestihnou, zní z parlamentu

V Dolní sněmovně se ve čtvrtek hovořilo o možných předčasných parlamentních volbách. Labouristický poslanec Richard Burgon se otázal Bercowa, zda je pravda, že je lze podle stávajících pravidel uspořádat nejdříve 5. listopadu. „Mohu potvrdit, že moje chápání volebního harmonogramu podle stávajícího statutárního rámce se shoduje s tím jeho,“ poznamenal Bercow.

Premiér Boris Johnson už dvakrát žádal parlament, aby umožnil konání předčasných voleb. Opoziční strany to však odmítají, dokud nebude zcela odstraněno riziko odchodu Británie z Evropské unie bez dohody.

Už na začátku září poslanci zavázali vládu, aby požádala Unii o odklad brexitu do konce ledna, pokud se jí nepodaří do 19. října vyjednat dohodu o jeho podobě, kterou by parlament schválil. Opozice však Johnsonovi nevěří, že to dodrží.