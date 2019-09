Migraci by omezila dohoda s africkými zeměmi, navrhl autor smlouvy s Tureckem

Během 15 měsíců před uzavřením smlouvy EU s Tureckem přišlo odtamtud do Řecka přes milion lidí, vzpomíná Knaus v rozhovoru s korespondentem ČT v Berlíně Martinem Jonášem. Objevila se řada nereálných i populistických návrhů, jak krizi řešit. Třeba to, že by Řecko mělo poslat do Egejského moře více lodí a nafukovací čluny zastavit vojenskou silou.

„My jsme si řekli, že když jsou země jako Německo nebo Švédsko ochotné uprchlíky přijmout, pak by je měly přijímat přímo z Turecka. To by dávalo smysl i proto, že Turecko bylo zemí s největším počtem uprchlíků na světě. Zároveň ale musely být zachovány kontroly na hranicích, aby to bylo politicky obhajitelné,“ říká Gerald Knaus.