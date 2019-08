Itálie zabaví španělskou loď s migranty. Někteří z nich skákali do moře

Italská prokuratura nařídila zabavit loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms a okamžitě vylodit migranty. Píše to italská agentura ANSA. Situace na lodi, která skoro před třemi týdny zachránila běžence u Libye, se v úterý zhoršila. Italská pobřežní stráž odvezla na pevninu devět lidí, kteří potřebovali lékařské ošetření. Dalších 15 osob skočilo do moře. Madrid vyslal k Lampeduse armádní plavidlo, které by mělo zbylé migranty eskortovat na Mallorku.