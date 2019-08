Hádky v italské vládě kvůli lodi s migranty. Ano, ochrana Itálie je má obsese, napsal Salvini premiérovi

Loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms se 147 migranty z Afriky, která od 1. srpna čekala u ostrova Lampedusa, vplula do italských vod. Učinila tak poté, co jí do nich italský soud zrušil zákaz vstupu, částečně kvůli špatnému zdravotnímu stavu některých běženců. Kvůli lodi se ještě vyostřily spory v italské vládní koalici. Zatímco ministr vnitra Matteo Salvini trvá na tom, že loď nesmí v Itálii zakotvit, část vlády se postavila na stranu posádky a běženců. Premiér Giuseppe Conte dokonce Salvinimu napsal otevřený dopis.