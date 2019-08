Italská Liga oficiálně požádala o jednání o nedůvěře. Podle premiéra je to od Salviniho taktika

„Ti, co plýtvají časem, poškozují zemi a myslí jenom na své posty,“ uvedla Liga při oznámení, že návrh na hlasování o nedůvěře vládě podala. O sporech v italské vládní koalici se mluví už delší dobu, ve čtvrtek Salvini oznámil, že se koalice zhroutila a že si přeje předčasné volby.

Italský premiér Giuseppe Conte, který nepatří k žádné z koaličních stran, novinářům řekl, že Salvini chce předčasné volby, aby využil nárůstu popularity své strany. Ta by nyní volby vyhrála s až 40 procenty hlasů, zatímco loni v březnu ji volilo 17 procent hlasujících. Její koaliční partner Hnutí pěti hvězd (M5S) by podle nynějších průzkumů zase dostal jen kolem 17 procent hlasů, což by bylo zhruba o polovinu méně než loni ve volbách.

Conte řekl, že raději předstoupí před parlament, než aby rezignoval. „Vláda vždy hodně pracovala a málo mluvila, neleželi jsme na pláži,“ hájil svůj kabinet premiér. Dodal, že Salvini bude muset parlamentu zdůvodnit, proč si přeje konec vlády.