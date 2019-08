Tunel pod Alpami rozhádal italskou koalici. Salvini chce předčasné volby

Premiér zamířil za prezidentem, Salvini objíždí pláže v rámci permanentní kampaně

Premiér Giuseppe Conte se zatím na veřejnosti usmívá. Místo oslav svých pětapadesátých narozenin však řeší hrozící krizi. Zrušil kvůli tomu plánovanou tiskovou konferenci a naopak se sešel s italským prezidentem.

Předseda Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio probíral další postup se svými spolustraníky. „Vláda nemůže padnout, aspoň ne teď. V říjnu musíme schválit důležitý zákon o rozpočtu. Vláda byla vždy názorově rozdělená. Není to spojenectví. Je to kabinet založený na smlouvě,“ sdělil svůj názor senátor Hnutí pěti hvězd Alberto Airola.

Předseda Ligy mezitím pokračuje v permanentní kampani. Aktuálně objíždí italské pláže, kde se neváhá coby DJ postavit ani za mixážní pult. „Na Salviniho se dívám jako na skvělého pokerového hráče, který má v tuto chvíli opravdu dobré karty,“ uvedl v Horizontu ČT24 italský publicista a překladatel Andreas Pieralli s odkazem na jeho zisk v evropských volbách a rostoucí preference navzdory skandálu s financováním jeho strany Ruskem.

„Proto se snaží získat co nejvíc a natlačit svého partnera do kouta. Zatím to vypadá, že ta možnost předčasných voleb je docela reálná. Na druhé straně mít takového koaličního partnera jako je Hnutí pěti hvězd, který mu za ten rok poskytl velký rezervoár hlasů, je docela pohodlné, protože on řídí vládu, aniž by měl formální zodpovědnost,“ uvedl Pieralli.